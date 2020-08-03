Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо Трампу, Меркель и лидерам еще 30 стран. Путину писать не стал

Белорусский политик Валерий Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты, направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «свободных и честных президентских выборов в Беларуси». Выдержки из письма приводят «Дождь» и «Интерфакс».

«Власти в Беларуси активно препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса», — сказано в письме.

Валерий Цепкало призвал мировых лидеров обратить внимание общественности на «антинародную политику», проводимую в Белоруссии, помочь в организации международного наблюдения за президентскими выборами и обеспечить прозрачное голосование «для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны».

Цепкало также перечислил цели белорусской оппозиции: добиться победы на выборах президента, освободить всех политзаключенных, провести честные и свободные президентские выборы в течение трех-шести месяцев с участием всех альтернативных кандидатов.

Валерий Цепкало направил письмо президентам и премьер-министрам США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Украины, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Как отмечает «Дождь», России в этом списке нет.

На 9 августа намечены выборы президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. При этом его основные соперники — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — не смогли пройти регистрацию в ЦИК. В отношении Бабарико возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Цепкало уехал из Белоруссии, опасаясь, что его задержат: сперва он приехал в Москву, затем — в Киев.

После ареста Виктора Бабарико и отказа ЦИК зарегистрировать основных конкурентов Лукашенко в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с ОМОНом. Несколько сотен человек задержали.