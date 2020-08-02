Белорусский ЦИК отклонил предложение об установке видеокамер на избирательных участках

ЦИК Белоруссии не поддержал идею об установке систем видеонаблюдения на избирательных участках. Оснащать места для голосования камерами предполагалось за счет граждан, выразивших такое желание.

Проект системы видеонаблюдения был представлен членом ЦИК с правом совещательного голоса Павлом Диком, представляющим интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской.

ЦИК, рассмотрев предложение, объявил «о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения», пишет tut.by.

«Мы ожидали если не содействия от тех, кто сам должен был предложить и реализовать все это в условиях пандемии, то хотя бы возможности самим обеспечить прозрачность выборов», — прокомментировал Дик это решение.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. К участию в выборах на этапе регистрации в ЦИК не были допущены Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. В отношении Бабарико было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Цепкало покинул Белоруссию из-за опасения уголовного преследования.

Главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко считается Светлана Тихановская, которая сумела пройти регистрацию в ЦИК. 30 июля митинг в поддержку Тихановской в Минске стал самым массовым за 10 лет — на него пришли более 60 тысяч человек.