Россия с 1 августа откроет границу с Абхазией

Россия с 1 августа открывает границу с Абхазией. Об этом сообщается по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как уточнили в оперштабе, инфраструктура страны готова к приему туристов из России.

С 1 августа Россия откроет границы еще с тремя странами — с Великобританией, с Турцией и Танзанией.

Россия также ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Венгрией и Мальдивами.