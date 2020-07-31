Россия с 1 августа откроет границу с Абхазией
Источник: РИА Новости
Надежный источник
Россия с 1 августа открывает границу с Абхазией. Об этом сообщается по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Как уточнили в оперштабе, инфраструктура страны готова к приему туристов из России.
С 1 августа Россия откроет границы еще с тремя странами — с Великобританией, с Турцией и Танзанией.
Россия также ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Венгрией и Мальдивами.