С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами. В ближайшее время россияне смогут слетать в Великобританию, Турцию и-и-и… Танзанию! Стоп, что?!

Кое-кому даже пришлось залезть в энциклопедию, чтобы разобраться, где вообще находится Танзания.

Некоторые уже успели обрадоваться новостям о Танзании…

… и тут же разочароваться.

Скорее всего, в Танзании действительно скоро будет вот так.

В целом же ситуацию можно описать всего двумя мемами.

Но знаете, кому-то и в России хорошо.

Фото в анонсе: Shutterstock.com