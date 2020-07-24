шапито
Все в Танзанию! Или лучше в Саратов? 🤔 Только мемы — о том, где можно отдохнуть этим летом
Источник: Meduza
С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с другими странами. В ближайшее время россияне смогут слетать в Великобританию, Турцию и-и-и… Танзанию! Стоп, что?!
Кое-кому даже пришлось залезть в энциклопедию, чтобы разобраться, где вообще находится Танзания.
Некоторые уже успели обрадоваться новостям о Танзании…
… и тут же разочароваться.
Скорее всего, в Танзании действительно скоро будет вот так.
В целом же ситуацию можно описать всего двумя мемами.
Но знаете, кому-то и в России хорошо.
Фото в анонсе: Shutterstock.com