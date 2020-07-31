Против московского муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено дело по «дадинской» статье

Следственный комитет возбудил уголовное дело против муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по 212.1 УК (Неоднократное нарушение порядка проведения митинга).

СК отмечает, что Галямина публиковала в интернете лозунги с призывами к участию в несогласованной акции против поправок к Конституции 15 июля, а в течение предыдущих 180 суток депутата не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга.

«Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ», — заявил СК.

Галямина назвала уголовное дело политически мотивированным. «Известно то же самое, что и вам. Мне сейчас позвонили мои друзья и сообщили об этом, я своему адвокату сообщила», — сказала депутат «Медиазоне». Она добавила, что считает все задержания, которые могли лечь в основу дела, незаконными.

За последние полгода вступили в силу два судебных решения о штрафах, которые Юлии Галяминой назначили за участие в акциях протеста летом 2019 года. В июле Галямину оштрафовали за пикет в поддержку журналиста и политика Ильи Азара, но решение об этом штрафе еще не вступило в силу.

Акция против поправок к Конституции, которая прошла 15 июля в Москве, спустя два часа после начала переросла в шествие по центру Москвы. Протестующие вышли на проезжую часть, после чего полиция начала жестко их задерживать. Всего в автозаки попали больше 130 человек.