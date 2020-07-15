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Московская полиция задерживает участников акции против реформы Конституции. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 15 июля в Москве устроили акцию против поправок к Конституции, которые, помимо прочего, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Участники акции собрались на Пушкинской площади, где собирали подписи против поправок, а затем <a href="https://meduza.io/news/2020/07/15/na-aktsii-protiv-popravok-k-konstitutsii-v-moskve-nachalis-zaderzhaniya" target="_blank">устроили стихийное шествие</a> по центру города.
Вечером 15 июля в Москве устроили акцию против поправок к Конституции, которые, помимо прочего, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Участники акции собрались на Пушкинской площади, где собирали подписи против поправок, а затем устроили стихийное шествие по центру города.
Евгений Фельдман для «Медузы»