Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку Ильи Азара

Таганский суд оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Штраф Галяминой назначили по статье о повторном нарушении правил митингов и пикетов (часть 8 статьи 20.2 КоАП). На заседании адвокат Михаил Бирюков сказал, что она не успела встать в пикет.

«Можно ли считать участием в массовом мероприятии только подход к пикету? Оттопчемся на апелляционном заседании», — приводит слова Бирюкова «МБХ медиа».

Галямину задержали 29 мая 2020 года у здания МВД Москвы на Петровке. В общей сложности в тот день полиция задержала 20 человек.

Серия пикетов в поддержку Ильи Азара началась 28 мая, когда журналист получил 15 суток за пикет в защиту создателя паблика «Омбудсмен полиции».