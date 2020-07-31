В Кремле считают безосновательным задержание в Белоруссии группы российских граждан, которых Минск называет сотрудниками ЧВК «Вагнер».

«Безусловно, безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будут прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не созванивались, чтобы обсудить ситуацию с задержанием россиян. «Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, — заявил Песков. — Также мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан».

Говоря об обстоятельствах пребывания россиян в Белоруссии, он повторил сведения, ранее озвученные МИДом. По этим данным, задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые находились в Белоруссии проездом, но опоздали на свой самолет в Стамбул. «Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или белорусскими делами… Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», — отметил представитель Кремля.

Белорусские власти утверждают, что задержанные — бойцы ЧВК «Вагнер», которые приехали в страну для участия в массовых беспорядках перед выборами президента.