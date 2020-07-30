Власти Белоруссии связали задержание россиян с делом блогера Сергея Тихановского. Его жена принимает участие в выборах президента

33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам, подозреваемым по которому проходит блогер Сергей Тихановский. Об этом говорится в пресс-релизе белорусского Следственного комитета.

Фигурантом дела, помимо Тихановского, является также белорусский оппозиционер, участник выборов президента 2010 года Николай Статкевич.

Ранее было известно о двух других уголовных делах против Тихановского — по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и об организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.

Жена Сергея Тихановского Светлана является соперницей Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Тихановская решила баллотироваться после того, как ее муж не смог подать документы для регистрации кандидатом в ЦИК — из-за того, что находится под арестом.