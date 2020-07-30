Россияне, которых задержали в Белоруссии, ехали через страну транзитом в Стамбул. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По словам Мезенцева, россияне заселились в санаторий вынужденно, так как опоздали на рейс из аэропорта Минска. По предварительной информации посольства, они могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, и ехали на работу по контракту за пределами Белоруссии.

Мезенцев также заявил, что направил в МИД Белоруссии ноту с требованием обеспечить доступ к россиянам консульских сотрудников.

Власти Белоруссии называют задержанных россиян сотрудниками ЧВК «Вагнер». Минск считает, что они ехали устраивать массовые беспорядки — в их организации подозревают блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича.