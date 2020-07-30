Илья Азар запустил сайт для сбора денег на штрафы участникам одиночных пикетов

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар запустил сайт picketman.ru, на котором можно пожертвовать деньги на оплату штрафов людям, задержанным на одиночных пикетах. «Таких людей за это лето в России уже не десятки, а, мне кажется, больше сотни человек», — написал Азар в фейсбуке.

По словам журналиста, на сайте он будет публиковать материалы о пикетах, задержаниях, арестах и штрафах, а также выпускать интервью с главными героями протестов.

По российскому законодательству, одиночные пикеты можно проводить без согласования с властями. В 2020 году полиция стала в массовом порядке задерживать участников пикетов, мотивируя это тем, что пикеты объединены «единым замыслом и общей организацией» и представляют собой «скрытую форму коллективного мероприятия».