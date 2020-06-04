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Почему задерживают участников одиночных пикетов? Объясняет МВД

Источник: Meduza
Полицейские объяснили, почему <a href="https://ovdinfo.org/express-news/2020/05/31/v-moskve-na-odinochnyh-piketah-u-zdaniya-sledstvennogo-komiteta-nachalis" target="_blank">задержали</a> адвокатов Дмитрия Захватова и Даниила Бермана, которые 31 мая устроили одиночные пикеты у здания Следственного комитета в Москве, протестуя против уголовного дела, возбужденного против их коллег. В <a href="https://t.me/LebenAvocado/90?single" target="_blank">административных</a> <a href="https://t.me/apologia/2065" target="_blank">протоколах</a>, полученных адвокатами, в одинаковых формулировках сказано, что их действия — это «скрытая форма коллективного публичного мероприятия».
Полицейские объяснили, почему задержали адвокатов Дмитрия Захватова и Даниила Бермана, которые 31 мая устроили одиночные пикеты у здания Следственного комитета в Москве, протестуя против уголовного дела, возбужденного против их коллег. В административных протоколах, полученных адвокатами, в одинаковых формулировках сказано, что их действия — это «скрытая форма коллективного публичного мероприятия».

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»