Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Почему задерживают участников одиночных пикетов? Объясняет МВД
14:43, 4 июня 2020
Источник: Meduza
Полицейские объяснили, почему
задержали
адвокатов Дмитрия Захватова и Даниила Бермана, которые 31 мая устроили одиночные пикеты у здания Следственного комитета в Москве, протестуя против уголовного дела, возбужденного против их коллег. В
административных
протоколах
, полученных адвокатами, в одинаковых формулировках сказано, что их действия — это «скрытая форма коллективного публичного мероприятия».
Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»
Напишите нам