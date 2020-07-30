Евросоюз обновил список стран, из которых можно въезжать в ЕС. Россия в него не попала

Совет Евросоюза представил обновленный список третьих стран, резидентам которых с 31 июля можно въезжать в страны ЕС в условиях пандемии коронавируса.

В список вошли Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония. Также в перечне упомянут Китай — границы для граждан этой страны откроют, если КНР разрешит резидентам ЕС поездки на свою территорию.

Совет ЕС, как и раньше, разрешил въезд для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Совет Евросоюза пересматривает список стран каждые две недели. Сейчас из него исключили Алжир, в середине июля — Сербию и Черногорию.

Россия в обновленный список стран не вошла. Советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар заявил 29 июля РБК, что Россия из-за высокого уровня распространения COVID-19 «в краткосрочной перспективе» вряд ли войдет в этот список. По его словам, страны ЕС решили не открывать границы для новых стран до конца августа.

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. В правительстве РФ работают над расширением списка стран.

Ожидается, что в список стран, куда могут разрешить полеты из России, также войдут Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея и Венгрия, но официально это не подтверждено.