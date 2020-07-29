«Команда 29» запустила сбор денег в поддержку Ивана Сафронова

Коллеги, друзья и адвокаты журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, запустили сбор денег в его поддержку на краудфандинговой платформе «Планета».

Краудфандинг объявлен от имени объединения журналистов и юристов , глава которого Иван Павлов является адвокатом Сафронова.

Собранные деньги пойдут на «юридическую помощь, многочисленные экспертизы, производство информационных материалов, ведение коммуникационной кампании» и другие издержки, связанные с делом Сафронова.

«Команда 29» хочет собрать 750 тысяч рублей (на данный момент собрано 4700 рублей). Финансовый отчет о трате денег будет опубликован на сайте объединения.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля. По версии следствия, Сафронов в 2017 году (тогда он работал в «Коммерсанте») передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Журналист отрицает вину.

Защита полагает, что преследование связано с журналистской деятельностью Сафронова. Следствие это отрицает, хотя предлагало ему пойти на сделку и раскрыть свои источники. Журналисты несколько раз устраивали серии одиночных пикетов в поддержку Сафронова.