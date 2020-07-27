Кинокомпания Warner Bros. объявила, что мировая премьера фантастического шпионского триллера «Довод» («Tenet») Кристофера Нолана, которую неоднократно переносили, состоится 26 августа. Сообщение об этом появилось в соцсетях «Довода».

Как сообщает Deadline, в первый день проката фильм покажут в 24 странах мира, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии и на Украине. В следующие дни «Довод» появится в еще нескольких странах. В американском прокате кинолента появится 3 сентября, в российском — 10 сентября. Всего фильм будет показан в более чем 70 странах мира. Дата премьеры в Китае пока не объявлена.

Компания «Каро Премьер», российский дистрибьютор фильма, пока не комментировала дату премьеры «Довода» в России, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Ранее 27 июля издание сообщило, что дистрибьютор убрал «Довод» из графика премьер в России.

Первоначально «Довод» должен был выйти на экраны 17 июля. Премьеру киноленты трижды переносили.