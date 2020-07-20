Кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана.

Фильм должен был выйти 12 августа; новая дата релиза пока не назначена, но в Warner Bros. пообещали назвать ее в ближайшее время.

Первоначально «Довод» должен был выйти 17 июля. Премьеру уже переносили дважды — сначала на 31 июля, затем на 12 августа.

В большинстве крупных городов США, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кинотеатры пока остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.