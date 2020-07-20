Премьеру «Довода» Кристофера Нолана снова перенесли. На этот раз — на неопределенный срок
Источник: Variety
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Кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Фильм должен был выйти 12 августа; новая дата релиза пока не назначена, но в Warner Bros. пообещали назвать ее в ближайшее время.
Первоначально «Довод» должен был выйти 17 июля. Премьеру уже переносили дважды — сначала на 31 июля, затем на 12 августа.
В большинстве крупных городов США, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кинотеатры пока остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.