Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Mastercard и платформа Etiquette запустили в России сервис безналичных чаевых, сообщает РИА Новости со ссылкой на платежную систему.

Чтобы оставить чаевые, гостю ресторана нужно своим смартфоном считать NFC-метку или QR-код у официанта, на карту которого моментально придут деньги.

Оставить чаевые можно с помощью любой банковской карты, а также через Apple Pay и Google Pay. Скачивать специальное приложение не нужно.

Сотрудникам ресторанов необходимо создать учетную запись в Etiquette. При смене работы или с выпуском новой банковской карты не придется каждый раз обновлять свои данные.

О планах Mastercard запустить сервис безналичных чаевых РБК сообщал в январе 2020-го. Летом 2019-го в Москве сервис безналичных чаевых в пилотном режиме запустила другая международная платежная система — Visa.

В июле 2020-го Роспотребнадзор представил обновленные правила оказания услуг в ресторанах и других заведениях, где запретил без согласия клиента включать в заказ расходы «комиссии, доплаты, чаевые».

Правила вступят в силу в январе 2021 года, в действующих правилах указано, что заведение «не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату», но о каких именно услугах речь, не уточняется.