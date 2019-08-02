30 июля «Медуза» спросила у читателей про их отношение к чаевым. Опрос прошли 23870 раз. Вот что получилось:

Большинство считает, что чаевые нужно оставлять только в том случае, если понравилась еда и работа официанта. Самого факта обслуживания для чаевых недостаточно!

Чаще всего опрошенные оставляют 5-10% от суммы чека. Реже — до 15%.

Никто не оставляет на чай больше 20%, хотя в США большинство читателей «Медузы» готовы платить по «местным» правилам — больше, чем в России.

Оставлять ли чаевые после бизнес-ланча? Примерно половина опрошенных считает, что нет.

Также половина читателей «Медузы» готова оставить на чай гору мелочи.

Зато большинству опрошенных будет стыдно, если им придется уйти, не оставив чаевых.

Самое интересное: перед опросом мы уточнили у читателей, получали ли они сами когда-нибудь чаевые (таких оказалось 40%). Они оказались чуть более щедрыми с таксистами, курьерами и парикмахерами. А еще они охотнее попросят официанта разменять крупную купюру, чтобы не уходить, не оставив чаевые. В остальном — разницы с теми, кто сам на чай никогда не получал, нет.