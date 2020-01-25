Mastercard планирует запустить в России сервис безналичных чаевых

Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых, пишет РБК со ссылкой источники в банковской сфере.

По словам собеседников издания, платежная система ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы. Платформу планируется запустить до конца 2020 года.

Сервис безналичных чаевых летом 2019 года в пилотном режиме уже запустила в Москве другая международная платежная система — Visa.

Visa создала платформу вместе с «Русским стандартом», другие банки в ней не участвуют. К платформе для приема безналичных чаевых, которую разрабатывает Mastercard, смогут присоединиться все желающие банки, сообщили источники РБК.

Предполагается, что сервис приема безналичных чаевых у Mastercard будет работать так же, как у Visa. При оплате счета официант может предложить клиенту опцию «оплата с чаевыми», после чего добровольное вознаграждение будет списано с карты.

Сервис оплаты безналичных чаевых от Visa, по состоянию на конец 2019 года, работал в Москве и регионах более чем в 100 ресторанах. Схожие сервисы есть у Сбербанк и «Тинькофф».