«Тинькофф» запустил сервис перевода чаевых по QR-коду

«Тинькофф» запустил сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, сообщают «Ведомости».

Работники сферы услуг смогут получить в сервисе личный QR-код, к которому привязывается карта любого банка. Клиент, просканировавший код в смартфоне, может отправить чаевые через Apple Pay, Google Pay или введя номер банковской карты в браузере. Регистрироваться или устанавливать отдельное приложение для перевода денег клиенту не нужно.

Получатели чаевых будут платить комиссию банку (5% для держателей карт «Тинькофф», 10% для остальных), также в CloudTips будет действовать лимит на переводы в зависимости от профиля работы получателя чаевых и его истории пользования сервисом.

Пилотный тест системы «Тинькофф» проводится на сотрудниках ресторана Ruski в «Москва-Сити». Также с сервисом работает компания «Росинтер».

В России уже существуют сервисы безналичного перевода чаевых, например, от Visa или «Нетмонет» и «Чаевые картой просто». Пока они не получили широкого распространения.