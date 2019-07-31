Visa запустила в Москве пилотный сервис безналичных чаевых

Платежная система Visa запустила в Москве пилотный сервис безналичной оплаты чаевых. Как пишут «Ведомости», сейчас он работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре.

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа: официант может предложить ему ввести сумму чаевых прямо на пин-паде терминала. Сумма счета и чаевых будет списываться с карты одним платежом.

Сейчас в Москве доля безналичной оплаты в предприятиях питания достигает 70%.

В России уже существуют сервисы безналичных чаевых, которые запускают отдельные банки, без привязки к платежным системам. Они не получили широкого распространения.