Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полицейскому, сломавшему ему руку
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля за неповиновение полицейскому на избирательном участке, где журналисту сломали руку. Об этом он сам сообщил в твиттере.
Также судья назначила Френкелю штраф в размере двух тысяч рублей по административной статье о вмешательстве в работу избиркома и вынесла предупреждение по делу о нарушении режима самоизоляции.
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. Френкель приехал на участок, чтобы зафиксировать, как оттуда пытаются выгнать члена комиссии с правом решающего голоса.
В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию.
В МВД заявили, что полицейский не нападал на журналиста, а «в установленном законом порядке» удалил его с участка. В горизбиркоме Петербурга сказали, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке.
Кремль потребовал «обязательно расследовать» эпизод с нападением на Френкеля.
Адвокаты Френкеля потребовали от СК возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий.