Кремль потребовал расследовать нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля
Инцидент с нападением на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля должен быть расследован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — сказал Песков.
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. Френкель приехал на участок, чтобы зафиксировать, как оттуда пытаются выгнать члена комиссии с правом решающего голоса.
В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию.
В МВД заявили, что полицейский не нападал на журналиста, а «в установленном законом порядке» удалил его с участка. В горизбиркоме Петербурга сказали, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке.
Адвокаты Френкеля 1 июля подали заявление в СК, потребовав возбудить дела по статьям о препятствовании деятельности журналиста и о превышении полномочий. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила обратить внимание на инцидент руководителя СК Александра Бастрыкина. До сих пор ведомство не предприняло никаких действий.