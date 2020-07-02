Кремль потребовал расследовать нападение полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. Френкель приехал на участок, чтобы зафиксировать, как оттуда пытаются выгнать члена комиссии с правом решающего голоса.

В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию.

В МВД заявили, что полицейский не нападал на журналиста, а «в установленном законом порядке» удалил его с участка. В горизбиркоме Петербурга сказали, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке.