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Журналиста «Медиазоны» четыре часа оперировали после того, как полицейский сломал ему руку. Вот что об этом говорят чиновники

Источник: Meduza
Днем 30 июня на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля <a href="https://meduza.io/news/2020/06/30/v-peterburge-na-izbiratelnom-uchastke-napali-na-korrespondenta-mediazony" target="_blank">напали</a> на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге, куда он приехал, узнав о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции. Журналиста пытались силой вывести с участка полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Медики зафиксировали у Френкеля перелом руки. Ему потребовалась операция, которая длилась четыре часа. Минувшую ночь журналист <a href="https://echo.msk.ru/news/2669165-echo.html" target="_blank">провел в реанимации</a>. «Апология протеста» <a href="https://meduza.io/news/2020/07/01/advokat-potrebovala-zavesti-delo-o-napadenii-politseyskogo-na-zhurnalista-mediazony" target="_blank">подала заявление</a> в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на Давида Френкеля. 
Днем 30 июня на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля напали на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге, куда он приехал, узнав о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции. Журналиста пытались силой вывести с участка полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Медики зафиксировали у Френкеля перелом руки. Ему потребовалась операция, которая длилась четыре часа. Минувшую ночь журналист провел в реанимации. «Апология протеста» подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на Давида Френкеля. 

Фото в анонсе: Давид Френкель / «Медиазона»