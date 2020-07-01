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Журналиста «Медиазоны» четыре часа оперировали после того, как полицейский сломал ему руку. Вот что об этом говорят чиновники
09:33, 1 июля 2020
Источник: Meduza
Днем 30 июня на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля
напали
на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге, куда он приехал, узнав о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции. Журналиста пытались силой вывести с участка полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Медики зафиксировали у Френкеля перелом руки. Ему потребовалась операция, которая длилась четыре часа. Минувшую ночь журналист
провел в реанимации
. «Апология протеста»
подала заявление
в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на Давида Френкеля.
Фото в анонсе: Давид Френкель / «Медиазона»
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