В Петербурге на избирательном участке напали на корреспондента «Медиазоны». Ему сломали руку
Источник: Медиазона
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На корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.
Как заявил изданию сам Френкель, сотрудник полиции с номером 009175 пытался вывести его с участка и сломал ему руку. Также один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.
«Мне заломили руку и ударили по ней кулаком. Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы», — рассказал Френкель.
У журналиста диагностирован перелом.