В Петербурге на избирательном участке напали на корреспондента «Медиазоны». Ему сломали руку

На корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

Как заявил изданию сам Френкель, сотрудник полиции с номером 009175 пытался вывести его с участка и сломал ему руку. Также один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.

«Мне заломили руку и ударили по ней кулаком. Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы», — рассказал Френкель.

У журналиста диагностирован перелом.