Адвокат потребовала завести дело о нападении полицейского на журналиста «Медиазоны»

Адвокат «Апологии протеста» Ольга Карачева подала заявление в Следственный комитет о нападении на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля.

Она требует возбудить уголовное дело по статьям 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и 286 УК (превышение полномочий).

Днем 30 июня Френкелю, приехавшему на избирательный участок № 2191 в Санкт-Петербурге из-за сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции, сломали руку. В нападении на журналиста участвовал полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Прибывшие на место врачи зафиксировали у Френкеля перелом, после чего увезли его на операцию.

В горизбиркоме Петербурга заявили, что «Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав», в результате чего и был травмирован.