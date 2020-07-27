В Кремле пока воздерживаются от оценок первой недели работы временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, но считают, что ситуация в регионе, «скорее, успокаивается». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он это весьма энергично, — сказал он. — Важно здесь то, что Дегтярев слушает людей. И он безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются».

Представитель Кремля добавил, что новый врио главы региона «с Москвой на активной связи», а президент «самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией».

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио хабаровского губернатора 20 июля — после увольнения президентом предыдущего главы края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений.

С момента ареста Фургала в регионе третью неделю продолжаются протестные митинги с требованием открытого суда на бывшим губернатором. Самые массовые акции проходят по субботам. Митингующие также выдвигают лозунги против нового врио и президента РФ.

Михаил Дегтярев долгое время отказывался от общения с протестующими. Поздним вечером 26 июля он вышел на центральную площадь Хабаровска, когда на ней осталось не так много людей. Местные жители утверждали, что на встрече Дегтярева с народом было много подставных лиц. После беседы губернатора на крыльце администрации произошла драка между одним из протестующих и возможным провокатором.