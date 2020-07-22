Сбербанк выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги»
Источник: Meduza
Сбербанк закрыл сделку с «Яндексом» по выкупу его доли в сервисе «Яндекс.Деньги», следует из данных СПАРК.
Принадлежавшие «Яндексу» 25% сервиса перешли к структуре Сбербанка — ООО «Цифровые активы».
Сам госбанк напрямую владеет 75% «Яндекс.Денег». Сумма сделки не раскрывается, «Яндекс» предварительно оценивал ее в 2,4 миллиарда рублей.
В третьем квартале 2020 года также планируется закрыть сделку на 42 миллиарда рублей по покупке «Яндексом» доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете».
Таким образом, банк и компания прекратят партнерство, которое заключили в 2017 году. В 2018-м на базе «Яндекс.Маркета» Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру».