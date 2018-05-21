Сбербанк и «Яндекс» запустили онлайн-магазин
«Яндекс» и Сбербанк запустили бета-версию онлайн-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета».
В сообщении интернет-компании указывается, что бета-версия доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах страны, а также «желающим протестировать новый сервис».
Пока в магазине представлены около 25 тысяч позиций, которые поделены на шесть категорий: электроника, компьютерная и бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных.
Полноценный запуск магазина планируется осуществить осенью. В течение нескольких лет количество товаров будет увеличено до миллиона наименований.
Бизнес-модель «Беру» является распространенной для маркетплейсов, отметила представитель «Яндекс.Маркета». По ее словам, площадка будет получать фиксированную комиссию в зависимости от категории товара.