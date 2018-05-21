Сбербанк и «Яндекс» запустили онлайн-магазин

«Яндекс» и Сбербанк запустили бета-версию онлайн-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета».

В сообщении интернет-компании указывается, что бета-версия доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах страны, а также «желающим протестировать новый сервис».

Пока в магазине представлены около 25 тысяч позиций, которые поделены на шесть категорий: электроника, компьютерная и бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных.

Полноценный запуск магазина планируется осуществить осенью. В течение нескольких лет количество товаров будет увеличено до миллиона наименований.