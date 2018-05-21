Сбербанк и «Яндекс» запустили онлайн-магазин

Ведомости
16:41, 21 мая 2018
Надежный источник

«Яндекс» и Сбербанк запустили бета-версию онлайн-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета».

В сообщении интернет-компании указывается, что бета-версия доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах страны, а также «желающим протестировать новый сервис».

Пока в магазине представлены около 25 тысяч позиций, которые поделены на шесть категорий: электроника, компьютерная и бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных.

Полноценный запуск магазина планируется осуществить осенью. В течение нескольких лет количество товаров будет увеличено до миллиона наименований.

Бизнес-модель «Беру» является распространенной для маркетплейсов, отметила представитель «Яндекс.Маркета». По ее словам, площадка будет получать фиксированную комиссию в зависимости от категории товара.

Ведомости
О планах создать совместную торговую площадку Сбербанк и «Яндекс» впервые сообщали в августе 2017 года.
В апреле 2018 года компании закрыли сделку по созданию на базе «Яндекс.Маркета» совместного предприятия. В рамках этой сделки Сбербанк выкупил вновь выпущенные акции компании за 30 миллиардов рублей.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Покупать, воровать или подписываться? Как платить в интернете (и за что)
44 минуты
новости

Лава от вулкана Килауэа на Гавайях достигла океана. Фотография

шапито

Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет с шапкой-ушанкой

48 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы