Игрока клуба «Что? Где? Когда?», двукратного обладателя «Хрустальной совы» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьнице

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в твиттере, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда она была несовершеннолетней.

По словам Арениной, когда ей было 15 лет, Скипский преподавал у нее географию и вел тренировки по ЧГК. Он приглашал Аренину пить кофе в кафе, а в марте 2010 года попытался ее поцеловать. Кроме того, во время летних каникул после 10-го класса Скипский трогал ее за ягодицы в баре. Аренина написала, что сначала ей льстил интерес Скипского, но после попытки поцелуя она перестала пить кофе с ним и «кажется, не слишком вежливо себя вела» на его уроках.

Она добавила, что у нее был секс со Скипским, когда ей было 18 лет и когда он уже не был ее преподавателем. По словам Арениной, она согласилась на секс, так как была расстроена из-за расставания с мужчиной, с которым у нее были отношения. Она написала, что испытывает стыд за этот эпизод, но считает, что он не влияет на то, что происходило между ними, когда ей было 15 лет.

«Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше, часть из этих людей — мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории. <…> Ну и у меня нет цели как-то страшно наказать или что-то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям», — написала Аренина. Она добавила, что многие в сообществе ЧГК знают о репутации Скипского.

В реплаях к ее твиту пользовательница под ником «лук-лучок» выложила скриншоты переписки с пользователем Михаил Скипский. С его стороны есть такие сообщения: «Я каламбурю про текущую воду и твою грудь», «Ну поживешь (читай „поживешь со мной“ — узнаешь ;)))». Пользовательница под ником Jane_Doe написала, что «кофе пить не ходила, сомнительные шутки в свой адрес касательно груди, юбок регулярно получала, как и большинство учениц».

Михаил Скипский в 2010 и 2016 годах становился обладателем «Хрустальной совы» — приза, который раз в сезон вручают лучшему игроку телевизионной игры «Что? Где? Когда?» (знатоку или телезрителю). Скипский также организует турниры по интеллектуальным играм для школьников.

На прошлой неделе в твиттере выдвинули обвинения против ряда мужчин, которые работали или продолжают работать в медиа. Среди них были журналист «Дождя» Павел Лобков (он извинился), шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и фоторедактор того же издания Андрей Золотов (они уволились), SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров (он тоже уволился).