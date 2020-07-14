Журналист «Дождя» Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах. Главред канала пообещал «ревизию отношений внутри компании»

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков принес извинения всем, кому «причинило дискомфорт его фривольное поведение и кто набрался мужества рассказать об этом публично».

13 июля пользователи в российском твиттере рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны действующих и бывших журналистов, в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, фоторедактора издания Андрея Золотова, SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова, главы проектов Сбербанка Сергея Миненко и телеведущего «Дождя» Павла Лобкова.

«Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, — написал Лобков у себя в фейсбуке. — Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта».

Журналист добавил, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю, моральному давлению или использованию служебного положения в отношениях с другими.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко также принес извинения всем, кого мог обидеть Павел Лобков, и пообещал, что эта ситуация «в самое ближайшее время будет разобрана и проговорена на телеканале». «Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось», — заявил он.

После озвученных обвинений в домогательствах шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил о своем увольнении.

В Сбербанке заявили РБК, что проводят внутреннюю проверку из-за сообщений о возможных случаях неподобающего поведения со стороны сотрудников организации.