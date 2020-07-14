Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об уходе с должности после обвинений в домогательствах

Журналист Сергей Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора издания «МБХ медиа». Об этом он написал в телеграме.

«Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации. <…> В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором „МБХ медиа“», — написал Простаков.

Он заявил об уходе вскоре после того, как 13 июля несколько пользовательниц твиттера написали о сексуальных домогательствах с его стороны — в частности, о том, что он их трогал и пытался поцеловать. Одна из пользовательниц твиттера рассказала, что несколько лет назад Простаков присутствовал при групповом изнасиловании девушки во время вечеринки в его квартире.

13 июля в твиттере появилось сразу несколько тредов про домогательства и харрасмент со стороны мужчин, которые работали или продолжают работать в российских медиа. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, кроме Сергея Простакова, были фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов, SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и глава проектов Сбербанка Сергей Миненко.