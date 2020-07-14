Сотрудников «МБХ медиа», «Дождя» и Сбербанка обвинили в харассменте. Что происходит и как на это реагируют?

12-13 июля в твиттере появилось несколько тредов, рассказывающих о неподобающем поведении и сексуальных домогательствах со стороны мужчин, которые работали или продолжают работать в российских медиа. Первой о своем опыте абьюзивных отношений рассказала Виолета Шарипкулова. Когда ее подруга, сотрудница «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко раскрыла имя ее бывшего партнера, в твиттере стали публиковать новые свидетельства о приставаниях в журналистской среде.

Несколько девушек обвинили в харассменте бывшего сотрудника «Открытой России», SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова. Дехтяренко рассказала, что тот приставал к ней. Валерия Шабельникова заявила, что Гафаров изнасиловал ее, а Мария Константиниди — что он принуждал ее к сексу. Кроме того, журналистки Анна Чесова, Ольга Бешлей, Залина Маршенкулова, Дарья Кушнир, Карина Меркурьева рассказали о приставаниях со стороны руководителя проектов Сбербанка Сергея Миненко, ранее работавшего в изданиях Menʼs Health Russia, «Мел», «Газета.Ru» и «Известия». После этого Шарипкулова опубликовала скриншот анонимной переписки, из которого следовало, что Миненко тайно записывал секс с девушками на камеры в своей квартире.

В Сбербанке заявили, что проводят внутреннюю проверку из-за этих сообщений. На время разбирательств Гафарова и Миненко отстранили от исполнения обязанностей. «Сбербанк упоминался как работодатель, и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было», — отметили в организации. Сами Гафаров и Миненко пока не прокомментировали ситуацию.

Обновлено. Гафаров заявил, что признает вину «во всем, что было написано» о нем. «Я приносил извинения тем, кто говорил об этом раньше, и лично извинился еще раз вчера и сегодня. Я еще не успел написать всем, и я сделаю это», — написал он в твиттере, выразив надежду, что «тем, кто нашел смелость рассказать о травмирующем опыте, станет лучше».

Другие обвинения были обращены в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также фоторедактора издания Андрея Золотова. О случаях приставаний со стороны Простакова рассказали Анастасия Завьялова и Евгения Офицерова. Кроме того, Виктория Кузьменко написала, что несколько лет назад во время вечеринки в квартире Простакова произошло групповое изнасилование девушки, в котором участвовал Золотов.

В ночь на 14 июля Простаков написал в своем телеграм-канале, что просит прощения у всех, кого обидел, и увольняется с поста шеф-редактора «МБХ медиа». Отвечая на сообщения о групповом изнасиловании, он сказал, что не помнит ту ночь. Золотов заявил, что не признает вину в изнасиловании, хотя у него «нет возможности оправдаться», и также объявил об увольнении из издания.

Максим Дбар, пресс-секретарь Михаила Ходорковского (которому принадлежит издание «МБХ медиа»), заявил, что бизнесмен в курсе произошедшего, но не вмешивается в кадровые вопросы редакции. «Мы придерживаемся политики нетолерантности к подобным проявлениям… В условиях, в которых мы работаем, достаточно сложно иметь какие-то прописанные и формализованные правила поведения, но мы будем стараться поддерживать уважительную и доброжелательную атмосферу в сотрудничающих с нами коллективах», — сказал «Русской службе Би-би-си» Дбар.

Еще одним обвиненным в домогательствах стал ведущий «Дождя» Павел Лобков. Корреспондент «МБХ медиа» Александр Скрыльников рассказал, что во время стажировки на телеканале Лобков приставал к нему, «лез целоваться, трогал руки и звал домой». Похожие факты анонимно привели другие бывшие стажеры «Дождя».

Днем 14 июля Павел Лобков принес извинения за свое «фривольное поведение». Он заявил, что для него «границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов», и он не заметил, как появилась новая этика. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко пообещал, что ситуация с Павлом Лобковым будет разобрана и проговорена на телеканале. «Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось», — заявил он.

Александр Филимонов