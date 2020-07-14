Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

Сбербанк объявил о начале внутренней проверки после того, как в твиттере его сотрудников обвинили в домогательствах.

«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбербанка.

В твиттере несколько дней обсуждаются случаи домогательства и харассмент со стороны мужчин, которые работали или продолжают работать в российских медиа. В тредах упоминались SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и глава проектов Сбербанка Сергей Миненко. Гафаров ранее работал в «Открытой России», а Миненко — в Menʼs Health Russia, «Меле», «Газете.Ru» и «Известиях».

На время разбирательств Гафарова и Миненко отстранили от исполнения обязанностей.

Также в тредах в твиттере среди тех, в чей адрес выдвигались обвинения в домогательствах, фигурировали шеф-редактор издания «МБХ медиа» Сергей Простаков, журналист «Дождя» Павел Лобков и фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов. Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора. Лобков принес извинения в фейсбуке, а главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко пообещал провести «ревизию отношений внутри компании». Золотов заявил в твитере, что не признает вины, но уходит из «МБХ медиа».