Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров объявил об увольнении после обвинений в домогательствах и изнасиловании

Менеджер социальных сетей Сбербанка Руслан Гафаров, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании, решил уволиться. Об этом он написал в твиттере.

«Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только мое решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы — надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше», — написал Гафаров.

Несколько дней назад Гафарова в твиттере обвинили в харрасменте. Валентина Дехтяренко и Алина Данилина, которые раньше работали с ним в «Открытой России», рассказали, что он вел себя «мерзко» и «фамильярно» с девушками. Ведущая подкаста «Это разве секс» Мария Константиниди написала, что Гафаров «буквально силой» заставил ее заняться с ним сексом (доступ к твиту ограничен). Пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова обвинила Гафарова в изнасиловании.

Гафаров признал вину в том, что о нем написали, и извинился. Сбербанк сообщил, что в отношении него и еще одного сотрудника Сергея Миненко, которого также обвинили в домогательствах, началась внутренняя проверка.

Кроме Гафарова и Миненко, обвинения в харрасменте, домогательствах и изнасиловании были выдвинуты еще против нескольких мужчин, которые работали или продолжают работать в медиа. Среди них были журналист «Дождя» Павел Лобков (он принес извинения), а также шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и фоторедактор того же издания Андрей Золотов (они сообщили об увольнении).