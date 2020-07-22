Бывший полицейский, задержанный по делу Ивана Голунова, попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование журналиста

Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором незаконного задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование журналиста.

«Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, по-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно», — сказал Ляховец в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на продление его ареста.

Ляховец заявил, что, по его мнению, «не было проведено достаточно следственных действий, позволявших обосновано принимать такое решение».

Голунов признан потерпевшим по делу о своем задержании — следствие полагает, что оно было осуществлено незаконно. В феврале 2020 года прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом — на два месяца позже, чем этого требовали нормы УПК.