Иван Голунов получил письменные извинения прокуратуры за незаконное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения спецкору «Медузы» Ивану Голунову за необоснованное . Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Голунов.

В письме подчеркивается, что извинения приносятся «в соответствии с требованием статьи 136 УПК РФ» и отмечается, что Голунов имеет право обратиться с требованием в суд о возмещении морального вреда.

Комментируя извинения, журналист обратил внимание, что их ему должна принести Генпрокуратура, а не прокуратура ЗАО Москвы, так как именно федеральное ведомство осуществляет надзор за его делом.

По закону прокуратура должна принести извинения в течение полугода с момента прекращения дела. Дело Голунова было прекращено в июне 2019 года. По истечении полугодового срока адвокат журналиста Сергей Бадамшин дважды требовал от прокуратуры принесения извинений.

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