Иван Голунов получил письменные извинения прокуратуры за незаконное преследование
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения спецкору «Медузы» Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Голунов.
В письме подчеркивается, что извинения приносятся «в соответствии с требованием статьи 136 УПК РФ» и отмечается, что Голунов имеет право обратиться с требованием в суд о возмещении морального вреда.
Комментируя извинения, журналист обратил внимание, что их ему должна принести Генпрокуратура, а не прокуратура ЗАО Москвы, так как именно федеральное ведомство осуществляет надзор за его делом.
С конца июня 2019 года уголовное дело было передано в Следственный комитет РФ, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура РФ. Соответственно, письмо, датированное 4 февраля 2020 года, должно быть подписано Генеральной прокуратурой. Мне очень неловко рассказывать о нормах закона людям, которые контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон.
По закону прокуратура должна принести извинения в течение полугода с момента прекращения дела. Дело Голунова было прекращено в июне 2019 года. По истечении полугодового срока адвокат журналиста Сергей Бадамшин дважды требовал от прокуратуры принесения извинений.