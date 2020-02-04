Адвокат Ивана Голунова повторно потребовал извинений Генпрокуратуры

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова направила повторную жалобу генеральному прокурору с требованием принести извинения за . Об этом адвокат Сергей Бадамшин сообщил «Интерфаксу».

Предыдущее требование извиниться Генпрокуратура передала в прокуратуру Москвы, объяснив это тем, что «извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом».

При этом, как пояснял Бадамшин, надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура. Поэтому именно она должна приносить извинения журналисту.

В конце января суд арестовал пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, которые участвовали в задержании Ивана Голунова. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста. Один из арестованных частично признал вину.

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