Генпрокуратура передала требование Ивана Голунова об извинениях в нижестоящую инстанцию. Хотя сама ведет надзор за его делом

Генпрокуратура России передала в нижестоящую инстанцию жалобу журналиста «Медузы» Ивана Голунова с требованием принести извинения за незаконное уголовное преследование. Ответ Генпрокуратуры выложил в телеграме адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Жалоба передана в прокуратуру Москвы. Генпрокуратура объяснила это тем, что «извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом».

При этом, по словам Бадамшина, надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура.

В конце января суд арестовал пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, которые участвовали в задержании Ивана Голунова. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста. Один из них частично признал вину.

Читайте также По делу Ивана Голунова задержаны бывшие сотрудники московской полиции. Их обвинят в фальсификации доказательств и хранении наркотиков