Супругам из Миссури, которые угрожали оружием протестующим против расизма, предъявили обвинения. Им грозит до 4 лет тюрьмы

Прокурор города Сент-Луис (штат Миссури) предъявила обвинение в незаконном применении оружия Марку и Патрише Макклоски, направившим ружье и пистолет на протестующих против расизма и полицейского насилия. Об этом пишет The New York Times.

Супругам Макклоски грозит до четырех лет тюрьмы. Но прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер заявила, что будет добиваться для них не тюремного срока, а включения в программу реабилитации, которая поможет исправить их поведение. «Незаконно угрожающе размахивать оружием перед мирными протестующими», — заявила Гарднер, сторонница демократов.

Прокурор штата Миссури, республиканец Эрик Шмитт потребовал снять обвинение с супругов Макклоски, заявив, что они имели право защищать себя и свою собственность. Губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон заявил, что, скорее всего, помилует Макклоски, если им назначат тюремный срок.

28 июня Марк и Патриша Макклоски направили ружье и пистолет на участников протестов против расизма и полицейского насилия, которые проходили мимо их дома, направляясь к дому мэра Сент-Луиса. Макклоски живут на элитной частной улице и требовали от протестующих покинуть частную территорию.

Видео инцидента набрало миллионы просмотров в соцсетях, его ретвитнул в том числе президент США Дональд Трамп. Некоторые пользователи соцсетей осудили поступок Макклоски. Позднее Марк Макклоски заявил, что протестующие сломали ворота на частную улицу и угрожали сжечь его дом.

Протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия начались в США в конца мая. Поводом для них стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда, к которому полицейский во время задержания применил удушающий прием. В некоторых городах протесты сопровождались грабежами магазинов и столкновениями с полицией.