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Портрет Джорджа Флойда на памятнике генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде. Фотография

Источник: Meduza
В Ричмонде, штат Вирджиния, на постамент памятника командующему армией Конфедерации Роберту Эдварду Ли спроецировали портрет Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого при задержании полицией. Автор видеоинсталляции — художник Дастин Кляйн. Смерть Флойда спровоцировала в США и по всему миру массовые протесты против полицейского насилия и расизма. Эдвард Ли, как и другие деятели Конфедерации, ассоциируются с расизмом. Последние несколько лет многие памятники генералу Ли (<a href="https://meduza.io/feature/2020/06/19/v-evrope-ssha-i-avstralii-krushat-monumenty-kolonialnogo-proshlogo-postradali-dazhe-pamyatniki-koroleve-viktorii-razve-eto-ne-varvarstvo" target="_blank">как и многие другие монументы</a>) были демонтированы.
В Ричмонде, штат Вирджиния, на постамент памятника командующему армией Конфедерации Роберту Эдварду Ли спроецировали портрет Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого при задержании полицией. Автор видеоинсталляции — художник Дастин Кляйн. Смерть Флойда спровоцировала в США и по всему миру массовые протесты против полицейского насилия и расизма. Эдвард Ли, как и другие деятели Конфедерации, ассоциируются с расизмом. Последние несколько лет многие памятники генералу Ли (как и многие другие монументы) были демонтированы.
Julia Rendleman / Reuters / Scanpix / LETA