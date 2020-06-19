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Портрет Джорджа Флойда на памятнике генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде. Фотография
13:34, 19 июня 2020
Источник: Meduza
В Ричмонде, штат Вирджиния, на постамент памятника командующему армией Конфедерации Роберту Эдварду Ли спроецировали портрет Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого при задержании полицией. Автор видеоинсталляции — художник Дастин Кляйн. Смерть Флойда спровоцировала в США и по всему миру массовые протесты против полицейского насилия и расизма. Эдвард Ли, как и другие деятели Конфедерации, ассоциируются с расизмом. Последние несколько лет многие памятники генералу Ли (
как и многие другие монументы
) были демонтированы.
Julia Rendleman / Reuters / Scanpix / LETA
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