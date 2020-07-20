Суд оставил под стражей двоих депутатов хабаровского ЛДПР. Их арест может быть связан с делом Сергея Фургала

Хабаровский краевой суд оставил в силе арест до 8 сентября депутатов законодательной думы от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, сообщает корреспондент «Медузы».

Они оба были сотрудниками завода «Амурсталь», 25% которой принадлежит Ларисе Стародубовой, бывшей супруге арестованного губернатора края Сергея Фургала. До января 2020 года еще 25% «Амурстали» было у бывшего партнера Фургала Николая Мистрюкова. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», его показания легли в основу обвинения против Фургала.

Козлов был заместителем директора по безопасности на заводе, Кузнецов — гендиректором «Торэкс-Хабаровск» (юрлицо «Амурстали»). Кроме них под арест отправлены еще двое хабаровских предпринимателей — бывший гендиректор «Дальпромснаб» Николай Шухов и директор компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов.

Всех четверых обвиняют в покушении на мошенничество на заводе «Амурсталь». Защита Козлова и Кузнецова указывала на то, что это преступление касается предпринимательской деятельности, а по таким преступлениям УПК не предусматривает заключения под стражу. Но судьи Брусиловская и Лужбин оставили эти доводы без внимания. Не учли они также и возраст Кузнецова — ему 66 лет.

Все четверо обвиняемых — Козлов, Кузнецов, Аверьянов и Шухов — были задержаны в один день с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом утром 9 июля. Собеседники РИА Новости и «Коммерсанта» говорили, что депутаты проходят по одному уголовному делу с Фургалом.

Уголовное дело против депутатов возбуждено по заявлению Григория Фрейдина — с февраля 2020 года он является гендиректором «Торэкс-Хабаровск» по назначению Павла Бальского. В феврале Бальский стал мажоритарным акционером «Амурстали» после того, как находящийся в «Лефортово» Николай Мистрюков продал ему свою долю. Бальский считается бизнесменом из окружения миллиардера Аркадия Ротенберга, хотя представитель Ротенберга отрицал связь с Бальским. Заявление о покушении на мошенничество Фрейдин написал после длительного корпоративного конфликта между женой Фургала Стародубовой и Бальским.