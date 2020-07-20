Путин уволил хабаровского губернатора Сергея Фургала «в связи с утратой доверия». Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен указом президента РФ временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Тем же указом «в связи с утратой доверия» отстранен от должности губернатор края Сергей Фургал.

Перед подписанием указа Владимир Путин пообщался с Дегтяревым в режиме видеоконференции и предложил занять пост врио главы региона. «Я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — заявил в ответ Дегтярев. Он пообещал через месяц доложить президенту о состоянии дел в крае.

9 июля Сергея Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора доставили в Москву и арестовали. Фургал свою вину отрицает. С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала.

Михаил Дегтярев состоит в ЛДПР с 2005 года. В 2011-м он избрался в Госдуму, где среди прочего был председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013-м и 2018-м годах принимал участие в выборах мэра Москвы.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года, сообщили в ЦИК.