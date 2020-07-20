Мэр Норильска подал в отставку. Несколько дней назад он заявил, что статистика заболевания коронавирусом в городе занижена и попросил помощи

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Десять минут назад глава города заявил, что подает в отставку», — сообщили в пресс-службе, добавив, что заявление уже подписано.

Как сообщил Ахметчин, решение об отставке он принял после совещания с губернатором, посвященного ситуации с коронавирусом в Норильске.

«Я так понял, что мне было высказано недоверие, потому я принял такое решение для себя — написать заявление об отставке», — цитирует «Интерфакс» заявление бывшего мэра Норильска.

Об отставке Ахметчина стало известно спустя несколько дней после того, как он обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу, заявив, что региональный Минздрав дает недостоверную статистику о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе.

Ахметчин заявил, что после возвращения жителей из отпусков может произойти вспышка COVID-19, а медучреждения города уже перегружены, и попросил помощи у властей региона.

Ринат Ахметчин в июне стал фигурантом уголовного дела о халатности, возбужденного после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Власти разных уровней, включая мэрию Норильска, обвиняли в том, что они слишком поздно отреагировали на аварию и начали принимать меры по ее ликвидации.