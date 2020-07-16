Мэр Норильска заявил, что официальная статистика о заболевании коронавирусом в городе занижена

Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что Минздрав Красноярского края дает недостоверную статистику о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. Об этом Ахметчин написал в обращении к губернатору края Александру Уссу, которое цитирует «Тайга.инфо».

Ахметчин сообщает, что в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования. При этом краевой Минздрав насчитал лишь 293 случая.

Кроме того, написал мэр Норильска, в городе зафиксирован пятикратный рост заболеваемости внебольничными пневмониями. При этом большинство пациентов с внебольничными пневмониями не проходили тестирование на COVID-19 из-за загруженности медучреждений, указал Ахметчин.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Норильске может резко ухудшиться после возвращения жителей из отпусков — до конца сентября в город может приехать до 50 тысяч человек, написал мэр. Городские медучреждения, отметил Ахметчин, уже перегружены.

Мэр Норильска просит губернатора Красноярского края помочь городу, в частности «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».

Минздрав Красноярского края, в свою очередь, сообщил, что в Норильске уже «отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями». У городских медучреждений, цитирует РИА Новости заявление краевого Минздрава, хватит мощностей, чтобы оказать помощь «всем нуждающимся в стационарном лечении пациентам с коронавирусной инфекцией».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 16 июля Красноярский края занимал 11-е место в России по числу новых случаев COVID-19. За сутки в этом регионе было выявлено 133 заболевших.