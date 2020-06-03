Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Денис Кожевников / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин отчитал руководство Красноярского края за медленную реакцию на чрезвычайную ситуацию с разливом дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.

Авария произошла 29 мая. Тогда на территории ТЭЦ, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошла разгерметизация одного из резервуаров: он получил повреждение из-за внезапно просевших опор. Топливо разлилось и начался пожар. Вылившиеся нефтепродукты попали в почву и близлежащие реки — всего более 20 тысяч тонн.

По данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз, нефть разлилась на расстояние более 20 километров от места аварии. В Greenpeace аварию уже назвали одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с в 1989 году.

Путин недоволен реакцией властей на разлив топлива в Норильске Meduza

Власти отреагировали на ситуацию только два дня спустя, признал в разговоре с Путиным губернатор Александр Усс. По его словам, первоначально специалисты заверяли, что опасности загрязнения нет. «Только после появления тревожащей информации в социальных сетях и настойчивых вопросов должностным лицам утром в воскресенье стала известна реальная картина происшествия», — рассказал глава региона. Глава МЧС Евгений Зиничев на совещании подтвердил, что его ведомство узнало о произошедшем только 31 мая.

На совещании с президентом Усс также сказал, что не может прогнозировать, в какой срок будут ликвидированы последствия аварии. «А что делать-то? Вы же губернатор!» — ответил на это Путин.

По итогам совещания Путин поручил правоохранительным органам разобраться, почему информация об аварии поступила с задержкой, а также одобрил идею введения ЧС федерального уровня. Вскоре после этого СК сообщил, что расследовать причины и последствия разлива нефтепродуктов будет центральный аппарат ведомства.

В связи с аварией возбуждены уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха, где произошла утечка.

Григорий Левченко