Друг Ивана Сафронова Мартин Ларыш отверг подозрения в сотрудничестве с чешской разведкой

Друг журналиста Мартин Ларыш, которого источник ТАСС называл «кадровым сотрудником» чешской разведки, отверг версию о своей работе на спецслужбы.

В письме, переданном «Русской службе Би-би-си» и адвокатам Сафронова, Ларыш подтвердил, что познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в Москве корреспондентом газеты Lidove noviny. Со временем журналисты стали друзьями и часто общались в свободное время.

«В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», — заявил Ларыш.

Ларыш также подтвердил, что возглавляет Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Он подчеркнул, что все публикации Центра выложены на его сайте в открытом доступе.

По версии обвинения, Сафронов передавал сведения чешской разведке. 16 июля «источник в разведывательном сообществе» заявил ТАСС, что Ларыш является кадровым сотрудником чешских спецслужб.