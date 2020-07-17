Друг Ивана Сафронова Мартин Ларыш отверг подозрения в сотрудничестве с чешской разведкой
Друг журналиста Ивана Сафронова Мартин Ларыш, которого источник ТАСС называл «кадровым сотрудником» чешской разведки, отверг версию о своей работе на спецслужбы.
В письме, переданном «Русской службе Би-би-си» и адвокатам Сафронова, Ларыш подтвердил, что познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в Москве корреспондентом газеты Lidove noviny. Со временем журналисты стали друзьями и часто общались в свободное время.
«В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», — заявил Ларыш.
Ларыш также подтвердил, что возглавляет Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Он подчеркнул, что все публикации Центра выложены на его сайте в открытом доступе.
«Я довольно хорошо знаю, как в России нарушаются права человека и гражданские свободы, и знаю, как сегодняшний режим относится к свободе слова и СМИ, поэтому больше уже ничего комментировать не хочу и не буду, понимая, что любое мной сказанное слово может быть перекручено и даже может причинить вред Ивану, и этого я не допущу», — заключил Ларыш.
По версии обвинения, Сафронов передавал сведения чешской разведке. 16 июля «источник в разведывательном сообществе» заявил ТАСС, что Ларыш является кадровым сотрудником чешских спецслужб.