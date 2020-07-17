Baza: власти Приморья потребовали от журналистов пугать жителей ковидом, чтобы они не ходили на митинги за Фургала
Обновлено в 12:45. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «недопустимыми» подобные попытки ограничения работы журналистов.
Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению планируемых на 18 июля митингов в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом пишет Baza.
Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении Baza (его подлинность подтвердили журналисты двух региональных изданий), власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» ковидом на митингах, а также напоминать об ответственности, предусмотренной законодательством за несанкционированные акции.
Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить. И уже выполняют свое обещание: сотрудница одного из изданий рассказала о документе от властей у себя в соцсетях, после чего начальство попросило её уволиться.
В Хабаровском крае митинги в поддержку Сергея Фургала проходят ежедневно с 11 июля.
Федеральный информационный центр по борьбе с COVID-19 15 июля сообщил, что Хабаровский край — единственный регион страны, где на протяжении 10 недель есть «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» ковидом.
На городской больнице № 2 в Хабаровске, где лечатся пациенты с коронавирусом, 17 июля появился обращенный к протестующим плакат «Мы просим тишины».