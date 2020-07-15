Хабаровский край назвали единственным регионом РФ с постоянным ростом случаев COVID-19

Из всех регионов России только в Хабаровском крае в течение последних 10 недель есть «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» COVID-19. Об этом сообщает информационный центр по борьбе с эпидемией.

«Если 10 недель назад, в начале мая, их [случаев заболевания] было 267, то за последнюю неделю зафиксировано уже 706», — сказано в сообщении.

Также в регионе увеличивается темп прироста новых случаев, утверждает информационный центр. В начале мая в неделю фиксировали 71 случай, за последнюю неделю — 120 случаев.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 14 июля говорил, что митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала «пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие». «По статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе», — сказал Кравчук.

Ограничения, связанные с эпидемией, в Хабаровском крае продлили до 7 августа: массовые спортивные и культурные мероприятия запрещены, для людей старше 65 лет действует режим самоизоляции.