ТАСС: Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларышем

Журналист , обвиняемый в госизмене, неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларышем, сообщает ТАСС со ссылкой на «источник в разведывательном сообществе».

«Ларыш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Ларыш является их кадровым сотрудником», — заявил источник.

Ранее о том, что Сафронов встречался с гражданином Чехии Мартином Ларышем, сообщило издание «Проект». При этом журналисты отмечали, что им ничего не известно о том, связан ли Ларыш со спецслужбами.

Судя по постам в соцсетях Сафронова, они с Ларышем знакомы и близко дружат как минимум с 2012 года.

Адвокат Сафронова Иван Павлов сказал «Открытым медиа», что в материалах дела, к которым имеет доступ защита журналиста, Ларыш не упоминается.

Заместитель директора Центра анализа и профилактики безопасности, который возглавлял Ларыш, с 1994 по 2005 год работал в Минобороны Чехии; он не ответил на вопросы «Медузы» по электронной почте о том, знаком ли он с Сафроновым. Знакомые Ларыша на вопрос, мог ли он быть сотрудником разведки, ответили, что этого нельзя исключать, но они бы «сильно удивились».